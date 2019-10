As equipas de voleibol do Marítimo e do Madeira não foram felizes nos seus jogos de ontem, a contar a II Divisão nacional, tendo ambas averbado derrotas.

Na II Divisão masculina, a formação verde-rubra foi derrotada na deslocação a casa do Martingança por 3-0. Apesar de ter oferecido uma boa réplica, como ilustram os parciais de 25-19, 27-25 e 25-23, o Marítimo acabou por sofrer...