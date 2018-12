Marítimo e ADRAP discutem vaga na Taça de Portugal de voleibol

As equipas de voleibol masculino do Club Sport Marítimo e da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena (ADRAP) discutem esta noite, pelas 19 horas, no Pavilhão de Machico, a final do apuramento regional para a Taça de Portugal 2018/19.

A ADRAP qualificou-se para este jogo decisivo depois de ultrapassar a Arca d’Ajuda na meia-final por 3-2, enquanto o Marítimo impôs-se na...