A equipa de sub-23 do Marítimo esta de regresso hoje à Liga Revelação de futebol com uma deslocação ao reduto do Desportivo das Aves, clube que na época passada, a primeira oficial destinada a este escalão de sub-23, pela Federação Portuguesa de Futebol, sagrou-se campeão nacional e detentor da Taça.

Este ano ocupando uns lugares abaixo do pódio, com apenas mais três pontos que os...