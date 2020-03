No dérbi madeirense da 25ª jornada da séria A do Campeonato de Portugal, o Marítimo B, com uma mão cheia de golos, venceu de forma categórica o Câmara de Lobos.

Tal como era previsível, os verde-rubros, que contavam com o factor casa, entraram muito fortes, asfixiando quase na totalidade o seu rival, que desde o primeiro minuto mostrou muitas dificuldades para travar as rápidas...