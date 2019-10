O Marítimo estará bem avisado dos perigos porque passará esta tarde, em Aveiro, no jogo que marca a estreia da turma maritimista na presente edição da Taça de Portugal. Os avisos são bem claros e foram deixados pelo Sporting (detentor do troféu) e pelo Guimarães, ambos afastados por equipas do Campeonato de Portugal. Mas, com menos estrondo, mas também com algum impacto, há que...