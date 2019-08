Marítimo B e C.ª de Lobos ‘jogam’ no canal 11

O novo Canal 11 vai transmitir em directo seis jogos da segunda jornada do Campeonato de Portugal, agendados para este fim-de-semana e onde se destaca a transmissão dos jogos onde estarão envolvidas duas equipas madeirenses, o Câmara de Lobos e o Marítimo B, que militam na Série A.

Os verde-rubros fazem o seu segundo jogo com uma deslocação ao reduto do Guimarães B e depois do desaire...