Colocada que foi de parte a aplicação do lay-off (mecanismo seguido pelo Belenenses, da I Liga, Chaves e Leixões, da II Liga), o Marítimo irá para a redução dos salários aos jogadores do plantel profissional e respectiva equipa técnica. Carlos Pereira revelou ao DIÁRIO ter chegado a um princípio de acordo com os jogadores, com intermediação do seu capitão de equipa, Edgar Costa....