A jovem internacional madeirense, Mariana Vargem esta de volta a mais uma Taça da Europa em 2019, desta feita ao marcar presença na etapa holandesa a ter lugar na cidade de Holten, entre 27 a 30 de Junho.

Denominada por Holten ETU Triathlon European Cup, a atleta do Clube Naval do Funchal integra a selecção de juniores femininos juntamente com Maria Tomé do OutSystems Olímpico de...