A triatleta madeirense Mariana Vargem, do Clube Naval do Funchal, classificou-se na 50.ª posição de juniores femininos, na grande final do campeonato mundial de triatlo disputado na cidade de Lausane, na Suíça. Uma competição ganha em juniores masculinos pelo português Ricardo Batista.

A jovem madeirense realizou o tempo de 1 hora, 7 minutos e 6 segundos, sendo a segunda melhor portuguesa,...