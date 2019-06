A madeirense Mariana Vargem contribuiu para o quinto lugar alcançado por Portugal na prova de estafetas mistas, na categoria de juniores, no Campeonato da Europa de Triatlo, que ontem se concluiu na localidade de Weert, na Holanda.

A triatleta do Clube Naval do Funchal fez equipa com Maria Tomé, Alexandre Montez e Ricardo Batista, numa estafeta que viria a efectuar a marca de 1 horas,...