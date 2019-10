Mariana intimista

Uma colecção intimista e inspirada nas suas raízes e em tudo o que gira à sua volta.

Foi desta forma que Mariana Sousa apresentou-se no palco do Moda Madeira, retratando de forma criativa as vivências do dia-a-dia.

“Todos nós temos fases na vida e esta colecção foi inspirada na minha fase actual”, realçou a designer, salientando que o tema surgiu de forma “muito natural”.

Assim, ruas,...