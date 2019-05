Maria João Fura e Banda d’Além partilham Raízes do Atlântico

Quem gosta de bossa nova vai identificar-se com a música de Maria João Fura, que embora portuguesa vai beber muita influência ao Brasil. Mas não se fica por aí. Isso mesmo poderá comprovar ao vivo, pois é mais um dos nomes do alinhamento deste ano do Festival Raízes do Atlântico. O DIÁRIO já tinha noticiado a presença da brasileira Mart’nália e do cabo-verdeano Tito Paris. Agora...