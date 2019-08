Marcos nos ‘oitavos’ na República Checa

O olímpico madeirense, Marcos Freitas, carimbou ontem o passaporte para os oitavos-de-final do mapa final do Open da República Checa, em ténis de mesa que está a realizar-se na cidade de Olomouc.

O actual n.º 24 do ranking mundial mediu forças com o japonês Koki Niwa (n.º 10 do Mundo) e esteve em grande plano ao triunfar por 4-1, numa partida que teve a duração de pouco mais de 40...