O olímpico madeirense, Marcos Freitas está de volta ao circuito mundial profissional de ténis de mesa, naquela que é a 11.ª, e penúltima, etapa do circuito em ténis de mesa, e que tem como palco a cidade alemã de Bremen.

Depois de ter abandonado o Open da Suécia, no início de Outubro, com problemas físicos o actual n.º 26 do ranking mundial poderá não estar ainda na máxima força...