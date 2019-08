O olímpico madeirense, Marcos Freitas, não teve quase teve para descansar, depois da sua presença no Open da Bulgária em ténis de mesa, onde no passado domingo alcançou a medalha de bronze.

Já hoje mas em Olomouc, Marcos estreia-se no Open da República Checa, onde já está apurado para a segunda ronda da fase preliminar, onde irá medir forças com o vencedor do encontro entre o croata...