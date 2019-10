O olímpico madeirense, Marcos Freitas entra hoje em acção em mais uma jornada da Liga dos Campeões de Ténis de Mesa, ao serviço a equipa russa do Fakel Gazprom Orenburg.

Em jogo a contar para a terceira jornada do Grupo A, os actuais campeões da Europa de clubes recebem a formação espanhola do Leka Enea TDM, num encontro com início agendado para as 11h00 (hora da Madeira). A equipa...