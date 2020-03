O olímpico madeirense Marcos Freitas garantiu ontem o passaporte para o mapa final do Open do Qatar, etapa do circuito mundial profissional de ténis de mesa, que se está a disputar em Doha.

Obrigado a jogar a fase preliminar, por não ser cabeça de série na variante de singulares, o atleta insular esteve em plano de destaque e veio a somar duas vitórias nas duas rondas de disputou,...