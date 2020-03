O olímpico madeirense Marcos Freitas alcançou ontem a sua quarta final de singulares em provas do circuito mundial profissional sénior de ténis de mesa.

No Open Internacional de Omã, que teve lugar na cidade de Muscat, o jogador insular voltou a repetir o feito das duas últimas finais, no Open da República Checa, em 2018 e no Open da Suíça, em 2017, acabando por perder e sagrar-se...