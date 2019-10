O madeirense Marcos Freitas abriu caminho, ontem, para a vitória do Fakel Gazprom Orenburg (3-0) sobre os espanhóis do Leka Enea TDM, na terceira jornada do Grupo A da Liga dos Campeões de ténis de mesa.

O internacional português derrotou o espanhol Endika Diez por 3-0, com parciais de 11-7, 11-3 e 11-4, ‘indicando’ o caminho da vitória aos seus colegas de equipa.

Chih-Yuan Chuang...