Marcos Freitas afastado do Open da Alemanha

O jogador madeirense Marcos Freitas foi eliminado ontem do Open da Alemanha de ténis de mesa, ao perder na quarta ronda da fase preliminar da prova de singulares masculinos, diante do chinês Zuyang Yu (1-4). Antes já tinha sido afastado da competição de pares misto, onde fez dupla com a internacional portuguesa Fu Yu.

O olímpico luso até começou bem o jogo, vencendo o primeiro parcial...