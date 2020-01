Depois de ter ajudado Portugal a garantir o apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio’2020, em ténis de mesa, o madeirense Marcos Freitas estreia-se agora no circuito profissional mundial de 2020, com a presença no Open Internacional da Alemanha, que tem lugar na cidade de Magdeburg entre hoje e domingo.

O actual n.º 26 do ranking mundial garantiu já a presença na segunda ronda...