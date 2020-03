O olímpico madeirense Marcos Freitas estreia-se hoje no Open Internacional de Omã em ténis de mesa, que se está a disputar na cidade de Muscat.

Em mais uma etapa do circuito mundial profissional da modalidade, o jogador luso apresenta-se como o primeiro cabeça de série da prova de singulares, pelo que garantiu desde logo a presença no mapa final do evento.

Com as provas de qualificação...