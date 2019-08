Marcos entra a vencer na República Checa

O olímpico madeirense estreou-se ontem a vencer no Open da República Checa em ténis de mesa, que se está a disputar na cidade de Olomouc.

Na segunda ronda preliminar o n.º 24 do ranking mundial defrontou o croata Shihao Nei (185 do Mundo) e venceu por 4-1, com os parciais dos sets a se cifrarem em 11-8, 13-11, 6-11, 11-7 e 11-9.

Já hoje o passaporte para o mapa final desta etapa...