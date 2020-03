Marcos Freitas despediu-se ontem do Open do Qatar, etapa do circuito mundial profissional de ténis de mesa que se está a realizar em Doha.

Depois de ter estado em bom plano na fase preliminar, onde venceu com alguma tranquilidade os dois encontros que permitiu rumar ao mapa final da prova de singulares, o jogador olímpico, actual n.º 26 do ranking mundial tinha pela frente, na ronda...