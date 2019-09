Marcos Aragão sugere compra através de privado

Marcos Aragão entende que a “única solução” para manter o negócio da compra do espólio do pai, António Aragão, é o Governo Regional “interceder junto de um grupo económico de relevo que tenha actuação pela Cultura da Madeira - como é, por exemplo, o caso do Grupo Sousa - para que este adquira o espólio antes do próximo dia 22”, escreveu o herdeiro em email enviado na terça-feira...