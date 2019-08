Marco Lima prepara criação multidisciplinar

Chama-se ‘Ulisses não vai voltar a Ítaca’, é a nova proposta do actor madeirense Marco Lima, aqui num projecto multidisciplinar que pretende reflectir sobre tópicos como a insularidade, o amor, a espiritualidade, o desejo de mudança e a ideia de ruptura, com a ajuda do músico Tiago Noia, que entra ao vivo. O espectáculo que esta em preparação no Balcão Cristal, na Rua de Santa Maria,...