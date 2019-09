O campeonato da I Divisão de seniores femininos arranca esta tarde (15 horas) no Pavilhão do Funchal, de novo com o dérbi insular entre o Madeira Andebol SAD e CS Madeira, a manter o hábito de abertura da principal competição nacional.

Este ano com um figurino igual à I Divisão masculina, o campeonato marca o ingresso do ABC de Braga e o regresso do histórico Benfica. Duas novidades...