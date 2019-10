‘Marcha LGBTI+’ pinta Funchal com as cores do arco-íris

A cidade do Funchal acolhe, hoje, mais uma Marcha de orgulho LGBTI+, a partir das 16 horas, com saída do Largo do Município. Esta caminhada pela tolerância termina no Jardim Municipal, onde decorrerá o ‘Arraial Pride’.

Pelas ruas do Funchal vão passar elementos da comunidade LGBTI+, mas também associações e todos os que se queiram associar a esta marcha pela tolerância, cujo mote...