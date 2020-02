A esmagadora maioria dos madeirenses considera que Marcelo Rebelo de Sousa deve recandidatar-se a um novo mandato.

De acordo com os resultados do estudo de opinião feito pela Eurosondagem/Associação Montepio para o DIÁRIO, 76,2% dos inquiridos acham que o actual Chefe de Estado deve avançar para mais uma corrida eleitoral. Se as eleições (que se realizam em Janeiro do próximo ano)...