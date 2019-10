Organizado pelo PXO Clube de Golfe, realizou-se no passado fim-de-semana o primeiro torneio Comendador, evento que contou com mais de duas dezenas de golfistas nos ‘greens’ do campo do Porto Santo Golfe, e que serviu de homenagem ao Comendador Fernando Pinho Teixeira, um dos grandes investidores privados do Porto Santo, proprietário do Grupo Ferpinta e onde está integrado o Vila...