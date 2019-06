Marcelo Antonio de Oliveira, conhecido no futebol por Marcelinho, é reforço do Marítimo, informação essa já confirmada pelo clube. O jogador brasileiro, de 21 anos, representava o Lodrina e esta será a sua segunda experiência no futebol europeu, depois de ter representado o FC Shukura Kobuleti da Geórgia.

Pode jogar a médio-ofensivo e a extremo e chega à Madeira amanhã para ser...