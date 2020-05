O defesa central Iván Marcano tem uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e vai ser operado, revelou ontem o FC Porto, sem indicar o tempo de paragem do futebolista espanhol.

O habitual titular no eixo defensivo dos ‘dragões’ contraiu a lesão no treino da manhã de ontem do plantel portistas, no centro de estágios no Olival, numa altura em que a equipa treinada...