O Governo Regional já aprovou a medida que reduz as taxas de registo às embarcações que já tenham tido o seu navio com matrícula no Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) e que, após o seu cancelamento, pretendam efectuar novo registo.

No âmbito de uma estratégia de promoção e aposta no MAR, reconhecendo todas as suas potencialidades de crescimento, o objectivo é, de acordo...