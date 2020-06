Chama-se ‘MSC VIRGO’, é o mais recente porta-contentores da Mediterranean Shipping Company (MSC) a registar-se no Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) e, dadas as suas dimensões, torna-se no maior navio alguma vez registado sob a bandeira portuguesa.

Numa altura de crise pandémica em que é fundamental criar condições para atrair investimento e dinamizar a economia nacional...