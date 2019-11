Mar de Aral é o álbum do ano

O mais produtivo e premiado autor português, José Carlos Fernandes, voltou a ser um dos principais destaques do Festival Internacional da Amadora. ‘Mar de Aral’ recebeu o prémio de Melhor Obra de Autor Português e de Melhor Argumento, numa edição do principal certame de BD português que contou com alguns dos principais autores nacionais.

‘Mar de Aral’, com texto de José Carlos Fernandes...