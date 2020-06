A Special 3A Kodak que retratou a passagem de Harvey Foster com o seu automóvel pela Madeira em Maio de 1904 é uma das peças mais importantes do acervo do Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente’s e a primeira a integrar a nova iniciativa ‘Peça em Destaque’, projectada para promover as riquezas do acervo deste museu.

A máquina que testemunhou o momento em que um primeiro...