“Um homem para ser homem, pega no maço e no cinzel e esculpe uma pedra”. É esta a frase que orienta o percurso do artesão António Andrade, natural dos Canhas (Ponta do Sol), cuja mais recente exposição – ‘Mãos à Obra’ – é inaugurada hoje, pelas 12 horas, no Centro Cívico do Estreito.

A mostra é constituída por trabalhos de escultura em pedra e em madeira e ficará patente ao público,...