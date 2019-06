Manuel Fernandes e Edna Rodrigues, ambos do Estreito, foram os grandes vencedores do VI Circuito do Estabelecimento Prisional do Funchal, prova realizada ao fim da tarde de quarta-feira e que juntou 144 atletas.

A prova destinada aos escalões de juvenis, juniores, seniores e veteranos, teve uma extensão aproximada de 3.300 metros, tendo decorrido no interior do estabelecimento prisional....