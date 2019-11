Manuel Fernandes e Camila João, ambos do Estreito, foram os grandes vencedores da Meia Maratona do Porto Santo, prova realizada no último sábado e que contou com a participação de 231 atletas.

Nos masculinos, Manuel Fernandes cumpriu os 21 mil metros do percurso em 1 hora 12 minutos e 42 segundos, com Edwin Nunes (Horários do Funchal) a ser segundo com a marca de 1.13,48. O pódio...