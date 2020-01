Regresso ao Centro Cultural de Belém amanhã

Os músicos madeirenses regressam ao Centro Cultural de Belém amanhã para apresentar o mais recente disco do Projecto Mano a Mano, ‘Vol.3’. “Vamos replicar o que apresentámos no Teatro Municipal Baltazar Dias”, revelou ao DIÁRIO André Santos, o mais jovem dos irmãos que formam o duo, fazendo referência ao concerto do passado dia 31 de Outubro,...