Ontem de manhã, dois acidentes de viação no concelho de Santa Cruz fizeram dois feridos ligeiros.

O primeiro aconteceu às 7h56 na Via Rápida, na zona do Caniço, sentido Santa Cruz/Funchal. Um choque entre duas viaturas ligeiras provocou um ferido do sexo feminino que se queixava de dores na coluna, tendo sido transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Pouco tempo depois às 7h58,...