Mandar operar no público proíbe de o fazer no privado

O CDS vai apresentar um projecto de decreto legislativo regional, com um duplo objectivo: tornar a gestão dos inscritos para cirurgia mais transparente e fazer com que o número de pessoas nessa situação diminua. A proposta prevê, por exemplo, que o médico que inscreva um doente (referenciar) para uma operação, não possa, depois, operar esse doente no privado, se essa cirurgia for...