O Manchester United, clube inglês de futebol com mais títulos e actual equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, registou perdas de 3,3 milhões de libras (cerca de 3,7 milhões de euros) no primeiro trimestre de 2020.

Comparado com o período homólogo de 2019, os ‘red devils’ encaixaram 26 milhões de libras de receitas provenientes dos operadores, menos 51,7% do que no último ano, devido...