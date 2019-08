O Manchester City conquistou ontem a sua segunda Supertaça de futebol de Inglaterra consecutiva, e sexta do seu historial, ao vencer o Liverpool por 5-4 no desempate por penáltis, depois do empate 1-1 no tempo regulamentar.

O guardião chileno Cláudio Bravo, uma das principais figuras do encontro, disputado no estádio de Wembley, em Londres, defendeu a grande penalidade cobrada por...