A Associação Recreativa da Achada de Gaula - Malta do Furor irá participar no Carnaval das Avenidas, no Funchal. Esta trupe é novidade na iniciativa da secretaria regional do Turismo e Cultura que leva à Placa Central da Avenida Arriaga, entre os dias 24 de Fevereiro e 1 de Março, os grupos que desfilam no grande cortejo alegórico do Funchal.

Será pelas 20 horas do dia 28 de Fevereiro...