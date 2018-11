Cláudio Braga tem hoje mais uma prova de fogo depois da forte onda de contestação de que foi alvo após a derrota no dérbi com o Nacional. Uma contestação que, com o diluir dos dias - houve uma paragem nos campeonatos profissionais - baixou um bocado de tom e até pareceu passar por uma fase de alguma tranquilidade - mas que, nem por isso, deixou de existir.

Decididamente, a massa...