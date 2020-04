Na madrugada de sexta-feira ocorreu mais um sismo no arquipélago da Madeira. O abalo, de magnitude 1.8 na escala de Richter com epicentro a Noroeste do Porto Moniz, foi registado às 6h28 a 10 quilómetros de profundidade.

Este mês de Abril é já o quarto abalo ocorrido na região do arquipélago da Madeira, todos imperceptíveis. O último sismo sentido pela população na Madeira ocorreu...