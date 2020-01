Até ao próximo fim-de-semana não se prevê grandes alterações no estado do tempo que tem predominado na Madeira. As mudanças mais significativas na previsão geral desta semana poderão ocorrer a partir de sexta-feira, com o surgimento de muitas nuvens mas com pouca precipitação.

De acordo com o IPMA, o estado do tempo no Arquipélago da Madeira que está a ser influenciado pela acção...