A juíza de Instrução da Comarca da Madeira ouviu ontem, à porta fechada, duas testemunhas do processo relativo à queda da árvore no Monte, no Funchal, que provocou 13 mortos em 2017.

Segundo fonte do tribunal, foram ouvidos o comandante dos Bombeiros Sapadores do Funchal, José Minas, e António Dionísio, técnico da Câmara Municipal do Funchal.

De acordo com a fonte, o debate instrutório...