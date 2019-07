Afinal, Dyego Sousa não é um negócio da China nem para o Braga nem para o Marítimo. Largamente noticiado que o Sporting de Braga iria arrecadar 15 milhões com a transferência do agora internacional português para o futebol chinês e com isso os verde-rubros 3,75 milhões por serem detentores de 25% dos direitos económicos do seu antigo jogador, eis que a SAD do Braga torna publico,...